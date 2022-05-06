Похоже, что AMD готовится представить в ближайшее время новую технологию под названием Smart Access Storage, об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на своего информатора с безупречной репутацией. Назначение технологии пока неизвестно, но, судя по названию, она имеет отношение к работе накопителей. Ранее AMD представила Smart Access Memory (SAM) — технологию, которая расширяла доступную для процессора область видеопамяти.
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Есть предположения, что Smart Access Storage может иметь отношение к Microsoft DirectStorage API. Эта технология Microsoft позволяет ускорить загрузку игр, изменяя принцип обработки игровых данных, загружаемых с накопителя в память видеокарты. Теперь видеокарта возьмёт на себя задачи не только обработки графики, но и распаковки этих игровых данных. Технология Microsoft DirectStorage появилась на настольных компьютерах под управлением операционной системы Windows 10 и 11 в середине марта, а вот игр с её поддержкой на настольных ПК пока нет.
По слухам, технология Smart Access Storage появится на ноутбуке Corsair Voyager, первом ноутбуке компании. Возможно, AMD и Corsair готовят какую-то совместную презентацию к выставке COMPUTEX 2022, доклад главы AMD запланирован на 23 мая.
- Источник:
- VideoCardz