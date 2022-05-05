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AMD выступит 23 мая с докладом на выставке COMPUTEX 2022
Анонс намекает, что компания может рассказать что-то новое о потребительских продуктах следующего поколения.
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Глава AMD Лиза Су (англ. Lisa Su) выступит с докладом на конференции COMPUTEX 2022, этот доклад будет первым в серии выступлений на мероприятии и, судя по названию, внимание в нём будет сосредоточено на деятельности и успехах компании в области высокопроизводительных вычислений. Доклад «AMD Advancing the High-Performance Computing Experience» запланирован на 23 мая.

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Можно было бы предположить, что выступление коснётся только продуктов для центров обработки данных, но похоже, что потребительской продукции также будет уделено немалое внимание. В анонсе прямо заявляется: «На презентации генеральный директор Лиза Су поделится планами AMD по развитию возможностей ПК с помощью инноваций следующего поколения в области мобильных и настольных компьютеров».

Как известно, в этом году должны появиться новые процессоры AMD Ryzen 7000 (Raphael) и новая платформа AM5, а также видеокарты Radeon RX на базе архитектуры RDNA 3. Обо всех этих продуктах могут рассказать на конференции: «Объединив CPU, GPU и программное обеспечение передового класса, AMD со своими партнёрами по экосистеме продуктов продемонстрируют прорывную производительность и передовые возможности для геймеров, энтузиастов и создателей контента».

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По слухам, анонс процессоров AMD Ryzen 7000 или даже полноценный запуск серии может состояться осенью, поэтому, вполне вероятно, что на COMPUTEX 2022 удастся узнать о новых продуктах что-то новое. Также стоит ожидать и больше подробностей о технологии масштабирования FSR 2.0, она должна стать доступна пользователям в течение второго квартала.

Источник:
TechPowerUp
PR Newswire
COMPUTEX
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