Накануне в блоге разработчиков DirectX появилось уведомление о доступности API DirectStorage в Windows, теперь разработчики могут выпускать игры с поддержкой этой технологии, передаёт Wccftech. Технология уже неоднократно становилась темой различных публикаций, о её доступности в Windows стало известно ещё в 2020 году.
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Программный интерфейс DirectStorage позволяет воспользоваться всеми преимуществами твердотельных NVMe накопителей для быстрой обработки информации. Уменьшение времени загрузки уровней и огромные бесшовные игровые миры — самые простые примеры возможностей, которые станут доступны с новым API. DirectStorage позволит воспользоваться таким преимуществом NVMe накопителей, как поддержка параллельных запросов ввода-вывода, а также даст возможность эффективно организовать обмен информацией между накопителем и видеокартой.
DirectStorage будет работать в Windows 10 и Windows 11, но только в новейшей версии операционной системы можно рассчитывать на полную поддержку. Подробнее о технологии расскажут на будущей выставке GDC 2022, любители игр уже могут готовить свои NVMe накопители к первым совместимым проектам, поддержка должна появиться в Forspoken — релиз игры запланирован на октябрь.