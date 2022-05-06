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В сеть просочились рекомендованные цены Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT
От 5 до 15% дороже базовых версий.
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На этой неделе в сети появились основные характеристики и первые результаты тестирования обновлённых видеокарт AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT. Теперь подтверждается информация, что видеокарты представят 10 мая, в этот же день должны снять эмбарго на обзоры, также появились уже более вероятные рекомендованные цены, обо всём этом сообщает VideoCardz со ссылкой на слайд из презентации компании.

Источник информации: VideoCardz

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Radeon RX 6950 XT предположительно будет стоить 1099 долларов США — на 10% дороже, чем базовая версия Radeon RX 6900 XT. Вариант среднего класса Radeon RX 6750 XT может стоить 549 долларов, базовая версия видеокарты предлагалась производителем по цене 479 долларов, новинка стала дороже на 15%. Обе модели будут доступны в эталонном исполнении, в то время как Radeon RX 6650 XT ожидается только в вариантах от сторонних производителей — ожидаемая рекомендованная цена этой модели 399 долларов, примерно на 5% больше, чем у RX 6600 XT.

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Актуальность попавшего к VideoCardz слайда неизвестна, цены ещё могут измениться и, возможно даже, в меньшую сторону, поравнявшись с первоначальными ценами базовых версий.

Источник:
VideoCardz
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