Появились первые тесты обновлённых видеокарт AMD в 3DMark, они получили хороший прирост производительности.

AMD в ближайшее время обновит линейку видеокарт Radeon RX 6000 моделями с более высокими частотами, вчера стали известны характеристики эталонных моделей. Как это скажется на производительности и удастся ли флагману побороться с GeForce RTX 3090 Ti от NVIDIA? Вполне возможно, ресурс Wccftech опубликовал результаты тестирования новинок в 3DMark, видеокарты показывают себя довольно неплохо.

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Специалисты Wccftech сформировали довольно большую подборку результатов в 3DMark Fire Strike, Time Spy и Port Royal, рассмотрим некоторые из них. В Fire Strike все видеокарты AMD RDNA 2 показывают впечатляющую производительность, но этот тест уже довольно стар, в режиме Ultra графическая оценка RX 6950 XT составила 15159 баллов, что больше, чем у GeForce RTX 3090 Ti. В базе данных 3DMark наибольшее число результатов флагмана NVIDIA не превышает 15000 баллов, этим могут похвастаться только оверклокеры, занимающие два первых места общего зачёта. Для сравнения можно посмотреть на недавний тест ресурса eTeknix, вариант GIGABYTE GAMING OC набрал 14233 балла.

В Port Royal графическая оценка RX 6950 XT составила 10824 балла, в этом уже более современном сценарии RTX 3090 Ti быстрее, в том же тесте eTeknix модель набирает 14789 баллов. В Time Spy видеокарта RX 6950 XT набирает 22209 баллов и может соперничать с RTX 3090 Ti, в тесте Guru3D результат MSI SUPRIM X составил 19698 баллов, а по данным Wccftech, сильно разогнанная RTX 3090 Ti набирает 22408 баллов.

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Модели RX 6750 XT и RX 6650 XT показали отличный прирост производительности в 3DMark Time Spy относительно базовых версий, первая стала на 7% быстрее и успешно опередила RTX 3070, приблизившись к Ti версии этой видеокарты, вторая стала на 17% быстрее и прочно закрепилась в нише между своей базовой версией и RX 6700 XT.