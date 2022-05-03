Новинки получат неплохой прирост по частотам.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

На следующей неделе компания AMD может официально представить обновлённую линейку видеокарт Radeon RX серии 6000, судя по появлению трёх новых моделей в каталогах некоторых торговых сетей, презентация действительно приближается, по слухам, она запланирована на 10 мая, а продажи – на 12 мая. За несколько последних недель в сети появилась некоторая информация о характеристиках отдельных моделей, теперь ресурс Wccftech опубликовал полные характеристики новинок.

реклама

Как и предполагалось, основные изменения коснулись рабочих частот графических процессоров (ГП) и скоростных характеристик видеопамяти, как ожидается, это приведёт к повышению производительности на 5…10%. Новый флагман Radeon RX 6950 XT оснастят чипами памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с, что увеличит пропускную способность памяти (ПСП) на 12,5%. Частоты ГП поднимут на 4,2% и 2,7% соответственно для базового и турбо режимов. Энергопотребление повысится на 35 Вт относительно базовой версии, до 335 Вт.

Лидером среднего сегмента станет Radeon RX 6750 XT, здесь также ожидается применение чипов памяти 18 Гбит/с и прирост ПСП, равный 12,5%. А вот увеличение частот ГП не такое существенное, 2,9% для базового уровня и менее 1% для турбо режима. Энергопотребление составит 250 Вт.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Нижнюю часть среднего сегмента укрепит Radeon RX 6650 XT, уже известно, что видеокарта получит чипы памяти 17,5 Гбит/с, что увеличит ПСП примерно на 9,4%. Увеличение частот ГП у этой модели наиболее существенное, 21,6% для базового режима и почти 17,8% для турбо режима. Карта потребует 180 Вт энергии.