С аннотациями и возможностями для рисования.

В версии веб-браузера Chrome на канале Canary заметили появление продвинутого инструмента для создания и редактирования скриншотов страниц. Такие инструменты востребованы пользователями, кому-то достаточно возможности сохранить страницу или её область в виде картинки, а кому-то требуются большие возможности для аннотаций и редактирования. В обоих случаях пользователи зачастую выбирают сторонние расширения, но похоже, что новый инструмент Google позволит от них отказаться — все основные функции в нём есть. Редактор скриншотов позволяет добавлять аннотации, смайлики, фигуры и стрелки, а также рисовать. Можно изменять размеры, положение созданных объектов, толщину линий, их цвет.

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Чтобы задействовать новый инструмент для создания и редактирования скриншотов, нужно в разделе экспериментальных настроек chrome://flags найти и включить две настройки Desktop Screenshots. После перезапуска браузера кнопка для создания скриншота появится в выпадающем меню «поделиться страницей», нажав её пользователь сможет выделить интересующую область, которая сразу же будет скопирована в буфер обмена, изменить область захвата нельзя, обрезать скриншот можно будет в редакторе. В редактор пользователь переходит по нажатию на кнопку «Изменить», тут можно встретить баги, но общая концепция понятна, некоторые возможности работают уже сейчас. Сроки появления редактора в финальной версии браузера неизвестны.