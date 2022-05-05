Доля новой ОС растёт, но медленно.

Новый апрельский отчёт Steam об оборудовании и программном обеспечении пользователей показывает медленное, но верное увеличение доли Windows 11 среди пользователей игровой платформы. За прошедший месяц доля Windows 11 вплотную приблизилась к 19%, увеличившись на 2,06%. По сравнению с «десяткой» это довольно скромный показатель, но нужно признать, что выход новой операционной системы Microsoft на лидирующую позицию лишь вопрос времени.

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В отличие от обычных пользователей, любители игр обычно с большим энтузиазмом переходят на новое программное обеспечение и готовы мириться с какими-то недостатками ради новых возможностей и большей производительности. Windows 11 предлагает набор новых технологий. Например, тот же DirectStorage хоть и поддерживается Windows 10, но на новой версии ОС эта технология для быстрой загрузки будет работать лучше. Однако есть нюанс, первая игра с поддержкой технологии появится только осенью, да и не у всех пользователей есть быстрые твердотельные накопители, чтобы воспользоваться преимуществами технологии.

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Поэтому, для обычного пользователя эти нововведения пока не настолько важны, чтобы отказаться от многих привычных функций Windows 10, которые в Windows 11 больше недоступны. Возможно, это одна из причин, по которой Windows 11 в Steam пользуются меньше четверти пользователей, а Windows 10 по-прежнему в лидерах с долей 73,55%.