Вчера появилась информация о характеристиках видеокарт AMD Radeon RX 6x50 XT в стандартном исполнении, фирменные варианты с дополнительным разгоном готовят и партнёры компании, Sapphire в их числе. Предполагаемые характеристики новых моделей этого производителя появились на китайском форуме ChipHell, сообщает VideoCardz, их опубликовал пользователь под псевдонимом RaulMee.
реклама
Информация содержит частоты графического процессора и энергопотребление трёх моделей. Наибольшее внимание конечно же привлекает Radeon RX 6950 XT в исполнении Toxic. Энергопотребление модели достигает 332 Вт, а если использовать BIOS с дополнительным разгоном — 346 Вт. Причём источник утверждает, что это модель с воздушным охлаждением. Информации о варианте с водяным охлаждением Toxic Extreme нет, он может появиться и, вероятно, будет ещё быстрее и прожорливее. Вариант с воздушным охлаждением уже достигает частоты 2565 МГц в турбо-режиме, что на 255 МГц выше, чем у референсой модели, если верить вчерашним слухам.
В списке также присутствуют RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT в исполнении NITRO+, для флагманского варианта также может быть представлена дополнительная версия Special Edition. По слухам, презентация компанией AMD новых видеокарт запланирована на 10 мая.
- Источник:
- ChipHell, RaulMee
- VideoCardz