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Sapphire может выпустить RX 6950 XT Toxic с частотой до 2565 МГц и энергопотреблением около 350 Вт
Турбо частота более чем на 300 МГц превышает значение для референсного варианта AMD.
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Вчера появилась информация о характеристиках видеокарт AMD Radeon RX 6x50 XT в стандартном исполнении, фирменные варианты с дополнительным разгоном готовят и партнёры компании, Sapphire в их числе. Предполагаемые характеристики новых моделей этого производителя появились на китайском форуме ChipHell, сообщает VideoCardz, их опубликовал пользователь под псевдонимом RaulMee.

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Информация содержит частоты графического процессора и энергопотребление трёх моделей. Наибольшее внимание конечно же привлекает Radeon RX 6950 XT в исполнении Toxic. Энергопотребление модели достигает 332 Вт, а если использовать BIOS с дополнительным разгоном — 346 Вт. Причём источник утверждает, что это модель с воздушным охлаждением. Информации о варианте с водяным охлаждением Toxic Extreme нет, он может появиться и, вероятно, будет ещё быстрее и прожорливее. Вариант с воздушным охлаждением уже достигает частоты 2565 МГц в турбо-режиме, что на 255 МГц выше, чем у референсой модели, если верить вчерашним слухам.

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В списке также присутствуют RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT в исполнении NITRO+, для флагманского варианта также может быть представлена дополнительная версия Special Edition. По слухам, презентация компанией AMD новых видеокарт запланирована на 10 мая.

Источник:
ChipHell, RaulMee
VideoCardz
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