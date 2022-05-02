Новинка стала производительнее, сохранив стоимость прошлогодней модели.

Компактные компьютеры набирают популярность, прогресс позволяет предлагать в малом форм-факторе высокую производительность, достаточную не только для выполнения повседневных задач, но даже для работы и игр. Возможно, кого-то заинтересует новинка от CHUWI, производитель анонсировал обновление мини-ПК RZBOX, сообщает VideoCardz, как и прошлогодняя версия, модель основана на платформе AMD, но теперь используется Zen 3 процессор, а не Zen 2.

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Обновление существенное, в новой модели RZBOX на смену Ryzen 9 4900H приходит Ryzen 7 5800H. Это 8-ядерный и 16-поточный процессор с максимальной частотой до 4,4 ГГц и интегрированной графикой Vega 8 — всё это в рамках теплопакета 45 Вт. Производительность процессора относительно прошлой модели выросла на 15%, сообщает производитель, опираясь на результаты Cinebench R23. Рекомендованная стоимость при этом остаётся прежней — 699 долларов США для модели с 16 ГБ оперативной памяти и M.2 накопителем на 512 ГБ. RZBOX поддерживает установку до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и ещё одного M.2 накопителя. Производитель рассматривает возможность выпуска более бюджетных вариантов на базе 6-ядерных APU AMD.