Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
General Motors подтверждает разработку гибридных и полностью электрических спорткаров Corvette
Гибриды запланированы на следующий год.
анонсы и реклама
3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Еще одна <b>RTX 3070 сильно дешевле 100тр</b>
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке

Автомобильная корпорация General Motors (GM) подтвердила работу над спортивными автомобилями Chevrolet Corvette с электрическим приводом, планируются гибридные и полностью электрические модели, сообщает Engadget со ссылкой на официальную страницу компании в социальных сетях. Гибрид представят в следующем году, версия использующая только электрический привод появится позже. Точные сроки не называются, дополнительных подробностей об электромобилях также нет, а в прикреплённом к сообщению небольшом тизере не удалось найти какие-либо подсказки.

реклама

Corvette является культовой маркой американских спортивных автомобилей с задним приводом. Они оснащались мощными бензиновыми двигателями, но время двигателей внутреннего сгорания постепенно подходит к концу, всё больше автопроизводителей заявляют о намерениях отказаться от ДВС и GM не исключение, к 2035 году компания планирует продавать только электромобили.

Источник:
GM в Twitter
Engadget
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобили #general motors #chevrolet
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания Lincoln представила концептуальный вседорожник Star
На Reddit появилось видео столкновения электромобиля Tesla с самолетом за 3.5$ миллиона
Компания Илона Маска Tesla выдала в первом квартале рекордную норму прибыли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
202
Флагманы NVIDIA стали доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула за 2 недели 200 000р
13
Переделанная в десктопную из ноутбучной RTX 3060 продается на Aliexpress
11
Инвесторы теряют интерес к Биткоину, а экономическая нестабильность может стать причиной криптозимы
20
Видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6500 XT скинула 26 000 р за 2 недели
32
Курс биткоина рухнул, а медведи тянут криптовалюту на дно – эксперты РБК ожидают падения до $34 000
9
Конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом, на грани выживания 1.7 миллиарда человек – ООН
62
Poco F4 и Redmi Note 12 сертифицированы и практически готовы к запуску
+
Марафонец выиграл пари, пробежав больше, чем смогла проехать Tesla Model 3 на полностью заряженном аккумуляторе
13
Высока вероятность отсутствия поддержки DDR4 на платформе AMD AM5, а X670 будет двухчипсетным
24
Последняя сборка Windows Insider приближает Microsoft к отключению протокола SMB1
6
Видеокарты GeForce RTX 40 могут сохранить интерфейс PCIe 4-го поколения
10
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
242
Энтузиаст создал реалистичную копию РЛС "Дуга" из S.T.A.L.K.E.R. 2, используя Unreal Engine 5
1
В Китае подешевел эксклюзивный процессор Intel Core i5-12490F
2
HP анонсировала мощный игровой ноутбук с 16-ядерным Core i9-12900HX и RTX 3080 Ti Max-Q
2
Инсайдер: GTA 6 разрабатывается на улучшенном движке RAGE 9
3
Марсоход NASA Perseverance снял самое чёткое видео солнечного затмения Фобоса
+
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
256
Сборки Windows 11 22H2 могут появиться на Dev канале уже в ближайшее время
10

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13
4
7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
27
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
26
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
13
Обзор A500 Mini: миниатюрный потомок Amiga с 512 КБ ОЗУ
6
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть третья финальная
+

Сейчас обсуждают

Стас Михайлов
20:38
и это потому уже ракеты летят в наши города? Ну кому ты этот бред втереть пытаешься, инвалид?
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Beriya
20:37
Пришлось тебя плюсануть
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Стас Михайлов
20:36
судя по всему нет и не будет. Видимо этим инвалидам не продадут даже права. Ни+уя не дешевел, на 50 копеек от силы может быть, ну не более. Это подешевел)
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Beriya
20:36
У них просто других машин нет, и стоит это понимать
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Стас Михайлов
20:35
с инвалидной коляски конечно виднее
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Стас Михайлов
20:35
не стоил. 92-й, в отличие от инвалидов ума типа желтого ублюдка мне есть что заправлять
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Beriya
20:35
Вообще без проблем можно найти работу в РФ за 150 тыс, но нужны именно руки и голова! 100 тыс вообще без проблем!
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Стас Михайлов
20:34
ссань вонючая
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
AlexGall
20:34
И нахер это говно за 3 косаря? Взял себе a4thech V3. Ножки- лакированный алюминий. Цена - до1,5к. Фирменную утилиту настройки использовал 1 раз: выставил чувствительность и отключил ЛГБТ- подсветочку....
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
Николай Врублевский
20:34
Хочешь проверить ? Могу подогнать - тебе Катану или Рок Слим ? У Криорига действительно тихий вентилятор - здесь он поспорит с японцами. Кстати, на офисник с 3300Х 4.3 я влупил именно Катану 3 - тишин...
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем