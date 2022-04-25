Гибриды запланированы на следующий год.

Автомобильная корпорация General Motors (GM) подтвердила работу над спортивными автомобилями Chevrolet Corvette с электрическим приводом, планируются гибридные и полностью электрические модели, сообщает Engadget со ссылкой на официальную страницу компании в социальных сетях. Гибрид представят в следующем году, версия использующая только электрический привод появится позже. Точные сроки не называются, дополнительных подробностей об электромобилях также нет, а в прикреплённом к сообщению небольшом тизере не удалось найти какие-либо подсказки.

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Corvette является культовой маркой американских спортивных автомобилей с задним приводом. Они оснащались мощными бензиновыми двигателями, но время двигателей внутреннего сгорания постепенно подходит к концу, всё больше автопроизводителей заявляют о намерениях отказаться от ДВС и GM не исключение, к 2035 году компания планирует продавать только электромобили.