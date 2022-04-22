Бюджетное решение из 2016 года ещё актуально, главное подобрать настройки, но это не сложно, большинство из них низкие.

Бюджетная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 появилась в 2016 году, это было минимальное решение для игр на низких и средних настройках. Теоретически, на сегодняшний день модель уже не должна обеспечивать приемлемую производительность в играх, оказывается, что это не так, GTX 1050 всё ещё можно использовать и это доказывает тест на YouTube канале RandomGaminginHD.

реклама

Автор канала решил выяснить, можно ли добиться приемлемой производительности на современной системе с процессором Intel Core i3-12300, с какими настройками можно играть, чтобы средняя частота кадров находилась вблизи 30 или 60 FPS. Ситуация осложняется наличием у видеокарты только 2 ГБ видеопамяти, приходится выкручиваться, устанавливая низкое разрешение, но качество картинки можно «подтянуть» за счёт масштабирования FSR, оно ведь работает и на видеокартах NVIDIA.

Добиться средней частоты кадров 60 FPS удалось, даже в таких играх как Cyberpunk 2077, Elden Ring, Far Cry 6 и God of War. Настройки графики практически везде были низкими, во многих играх пришлось задействовать масштабирование, но в целом играть можно. Если ориентироваться на консольные 30 FPS, то можно позволить себе повысить настройки графики до средних.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза



