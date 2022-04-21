Правила начнут действовать в следующем месяце.

3050 в Регарде НАМНОГО дешевле чем везде

3050 в Регарде НАМНОГО дешевле чем везде

Изменения в правилах Google Play Store для разработчиков приведут к исчезновению всех сторонних приложений для записи звонков, пишет XDA-Developers. Запись звонков востребована у пользователей, некоторые производители смартфонов встраивают эту возможность в свои фирменные оболочки, её доступность зависит от региональных ограничений.

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Ранее предпринимаемые Google действия явно указывали на то, что компания хочет заблокировать сторонним приложениям возможность записывать звонки. Специальный программный интерфейс для разработчиков отключили ещё в Android 6.0. Разработчики находили различные обходные пути, но со временем они были заблокированы. Последним шансом реализовать запись звонков на Android 10 и более новых версиях стал интерфейс специальных возможностей, теперь Google также не позволит использовать его для записи звонков. Данное изменение вступит в силу 11 мая.

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Как объясняет ресурс, изменения коснутся только сторонних приложений, предустановленные продолжат работать. Например, приложение Google Phone, которое предлагает встроенную запись звонков, изменениям не подвергнется. На данный момент подробностей применения новой политики не так много.