Компьютеры позволяют подключить четыре монитора 4K.

У ASRock появились новые компактные компьютеры 4X4 BOX-5000, они основаны на зарекомендовавших себя энергоэффективных APU компании AMD из серии Ryzen 5000U. На выбор покупателям будут доступны различные модели с количеством вычислительных ядер от 4 до 8 и встроенной графикой вплоть до Vega 8: Ryzen 3 5400U, Ryzen 5 5600U и Ryzen 7 5800U. Применение моделей класса U позволило компании добиться низкого энергопотребления, в режиме ожидания компьютеры требуют около 6,7 Вт, а производительности достаточно для решения любых задач, будь то работа, учёба или даже игры.

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При своих компактных размерах 110,0×117,5×47,85 мм компьютеры предлагают достаточно богатые возможности. Можно подключить четыре дисплея с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц, для этого на задней панели доступны разъёмы HDMI 2.0a и DP 1.2a, а на фронтальной панели присутствует пара USB 3.2 Gen 2 Type-C, которые также совместимы с DP 1.2a. Кроме уже перечисленных, есть ещё один обычный разъём USB 3.2 Gen2 Type-A, пара USB 2.0 и аудиоразъём. Присутствует два сетевых разъёма, один из них поддерживает сеть 2.5G, другой 1G, есть поддержка Wi-Fi 6E. Компьютеры позволяют установить до 64 ГБ оперативной памяти модулями SO-DIMM DDR4-3200, есть разъём M.2 с ключом M, а также SATA. Стоимость и сроки появления в продаже не уточняются.