Всё-таки шансы на появление конкурентов AMD Threadripper от Intel сохраняются.

Планы Intel по возрождению линейки HEDT процессоров для рабочих станций довольно туманны, инсайдеры неоднократно сообщали о подготовке новых процессоров данного класса, относиться они якобы будут к семейству Sapphire Rapids, а про линейку Core-X стоит забыть. Журналисты интересовались у представителей Intel, готовится ли HEDT платформа, специалисты это не подтвердили, но и не опровергли. А теперь в списке изменений к новому обновлению утилиты AIDA64 заметили упоминание начальной поддержки процессоров Alder Lake-X и это создаёт ещё больше вопросов.

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За Alder Lake-X могут скрываться процессоры, основанные на тех же 16-ядерных кристаллах, что используются для потребительских процессоров LGA 1700, считает VideoCardz. Таким образом, будущая линейка может быть разделена на две категории. Первая — это Sapphire Rapids-X, которая будет родственной серверным процессорам и ориентирована на производительные рабочие станции, преемник Cascade Lake-X и аналог серии AMD Threadripper PRO. Здесь ожидаются модели, которые предложат 8-канальный контроллер памяти, до 56 ядер, 112 линий PCIe Gen5. Вторая категория с Alder Lake-X будет проще и объединит модели с меньшим количеством ядер. Возможно, появится поддержка инструкций AVX-512, которая официально отсутствует в потребительских решениях.