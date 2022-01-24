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HEDT платформа Intel может выйти во второй половине года и нацеливаться на верхнюю часть сегмента
Если платформа и выйдет, то, скорее всего, она нацелится на конкуренцию с многоядерными монстрами AMD Ryzen Threadripper PRO WX.
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Высокопроизводительные процессоры Intel для рабочих станций могут задержаться до конца этого года, сообщает ресурс Prohardver. Сразу стоит отметить, что официально о новых моделях в сегменте HEDT (High-End Desktop) ничего не известно, но инсайдеры говорят о планах компании выпустить «духовных» преемников линейки Core X. Ранее Prohardver со ссылкой на партнёров говорил о запуске предполагаемой платформы W790 во втором квартале, теперь сроки размыты и охватывают период вплоть до конца года.

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Prohardver рассказывает о предполагаемом позиционировании этой пока еще мифической платформы. Она должна конкурировать с AMD Ryzen Threadripper PRO WX. Это обосновывается сложностью масштабирования до малого количества ядер серверной архитектуры Sapphire Rapids, ее приписывают и HEDT моделям. Восьмиканальный контроллер памяти требует активности всех четырех кристаллов с ядрами, отмечает ресурс.

Кроме этого говорится, что применение технологии межсоединений Intel Embedded Multi-die Interconnect Bridge (EMIB) экономически нецелесообразно для моделей стоимостью менее 1500 долларов США, поэтому упор будет сделан на многоядерные производительные решения в сегменте, где стоимость моделей может достигать 5000 долларов.

Реальные планы компании остаются в секрете, несмотря на высокий интерес сообщества. В одной из публикаций японского издания ASCII после выставки CES 2022 приводились комментарии главного инженера Intel Аарона Макгавока (англ. Aaron Mcgavock) относительно подготовки новой HEDT платформы — специалист не дал однозначного ответа.

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«На данный момент не было анонсировано ни одного продукта для настольных систем высокого класса, и хотя мы не можем делать никаких ссылок на неанонсированные продукты, мы уверены, что со временем появится больше подробностей. Но не сейчас. Возможно, будет проведен ребрендинг, о котором я не знаю, но я не могу это комментировать. Хотя лично я хотел бы видеть Extreme Edition снова как в настольном, так и в мобильном варианте».

машинный перевод, ASCII
#intel #процессоры #hedt #intel sapphire rapids
7
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Yolanda Tarska
19:39
А зачем? Хотя если зарплата лям в месяц, конечно можно по приколу сливать на железки.
HEDT платформа Intel может выйти во второй половине года и нацеливаться на верхнюю часть сегмента
Yolanda Tarska
19:38
Бред, как обычно в серверах будет куча ядер, но более медленных в однопотоке, если вас по работе нужен сервер, то зачем брать 1700 десктопные.
HEDT платформа Intel может выйти во второй половине года и нацеливаться на верхнюю часть сегмента
ev_rus
19:36
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Savangard
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