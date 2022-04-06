Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D хоть и отличается от остальных моделей серии, каких-либо существенных доработок программного обеспечения требовать не должен, нужно только обновление BIOS. Об этом напоминает ресурс Tom’s Hardware, однако его специалисты обратили внимание на появление загадочного драйвера-оптимизатора работы 3D V-cache.
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Компания GIGABYTE опубликовала для некоторых материнских плат новый набор драйверов AMD для чипсетов, версия набора 4.03.03.624, что интересно, он ещё официально не представлен самой компанией AMD. В наборе и обнаружили новый драйвер под названием AMD 3D V-Cache Performance Optimizer версии 1.0.0.3. Никаких объяснений о предназначении и работе драйвера в примечаниях к выпуску не приводится, есть несколько предположений, зачем он мог понадобиться.
По одной из версий, драйвер является вспоможением для планировщика задач операционной системы, он позволит эффективнее распределять нагрузки и определять приложения, для которых доступ к кэш-памяти важнее. Но пока всё это догадки, остаётся ждать появления новой версии драйвера на сайте AMD.
- Источник:
- GIGABYTE
- Tom's Hardware