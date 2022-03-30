Ноутбуки на базе двух моделей доступны с сегодняшнего дня, остальные — в начале лета.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Intel официально представила видеокарты Arc Alchemist для ноутбуков. Серия, обозначенная буквой A, включает пять моделей в трёх категориях, как и предполагалось ранее. Все они оптимизированы для DirectX 12 Ultimate. В начальную категорию Arc 3 входит две модели A350M и A370M. Они подойдут для игр в разрешении 1080p. Обе видеокарты получили по 4 ГБ памяти GDDR6 с шиной 64 бит, в графическом процессоре A370M активны все восемь блоков Xe-Cores, которые содержат 1024 шейдерных процессоров, в A350M два блока Xe-Cores отключены.

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Судя по материалам, ориентиром производительности при выборе характеристик для A350M и A370M стал показатель средней кадровой частоты 60 FPS в разрешении 1080p при средних и высоких настройках графики. Старшая модель обеспечивает этот уровень производительности в современных сюжетных играх. В многопользовательских производительность выше, здесь целевым уровнем является 90 FPS. О производительности младшего варианта компания не рассказала, зато сравнила A370M с быстрой интегрированной графикой Iris Xe в процессоре Core i7-1280P — дискретная видеокарта до двух раз быстрее, где-то преимущество меньше, примерно 50%.





Большим подспорьем для видеокарт станет масштабирование XeSS на базе искусственного интеллекта (ИИ), его работа будет ускоряться за счёт специальных блоков матричных вычислений Xe Matrix Extensions (XMX), а значит в будущем видеокарты станут существенно быстрее и не потеряют в качестве картинки. XMX будет полезен не только в играх, но и в приложениях, использующих различные ИИ алгоритмы, например, для масштабирования видео, уменьшения шума. Масштабирование XeSS будет доступно позже, в начале лета с начальной поддержкой в 14 играх. В этот же период появятся более производительные мобильные решения Arc 5 и Arc 7, а также настольная графика.

Встроенный медиа-движок обеспечивает аппаратную поддержку кодирования и декодирования в формате AV1, это большое преимущество для создателей контента, в том числе, стримеров — в сравнении с H.264 качество картинки гораздо выше. Что касается видеовыходов, стоит отметить поддержку DisplayPort 2.0 UHBR10.

Компания также упомянула технологию Deep Link, встроенная графика в процессоры Intel будет помогать дискретной во многих задачах, производительность в ИИ алгоритмах может повыситься на 24%, в кодировании до 60%.





Про программное обеспечение также не забыли, подготовлен фирменный центр управления, где собраны различные инструменты, среди всего прочего, есть возможность организации трансляций, обновления драйверов и настройки игр.

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