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В Канаде заметили GeForce RTX 3090 Ti от ASUS — цены доходят до 4200 долларов США
Полноценный чип GA102 и память 21 Гбит/с.
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NVIDIA приближается к началу продаж GeForce RTX 3090 Ti, предполагается, что видеокарта станет доступна первым покупателям 29 марта. Новая флагманская модель задержалась, по слухам, из-за технических проблем, теперь же GeForce RTX 3090 Ti снова начала появляться в прайс-листах различных торговых площадок. Ссылаясь на известного энтузиаста @momomo_us, ресурс Wccftech сообщает, что новинка в исполнении ASUS объявилась в Канаде и стоимость её доходит приблизительно до 5200 местных долларов или 4200 долларов США, что на 75% выше базовой версии без приставки Ti в этом же магазине.

Источник: Twitter 188号 (@momomo_us)

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Новый флагман интересен, даже несмотря на то, что в России он в продаже может и не появиться. Во-первых, любопытно, как эта видеокарта проявит себя в бенчмарках, будучи оснащённой полноценным чипом GA102 и высокоскоростной памятью GDDR6X 21 Гбит/с. Во-вторых, как этот монстр вообще будет работать — ему приписывают TDP около 450 Вт и более, для питания должны впервые использовать 12+4 контактный разъём PCIe Gen5. Текущий флагман при более скромных характеристиках вызывал проблемы у некоторых пользователей с блоками питания мощностью 1000 Вт и более, как предполагали специалисты, такое могло происходить из-за всплесков энергопотребления, а новая модель ещё мощнее.

Источник:
Wccftech
Twitter 188号 (@momomo_us)
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#nvidia #видеокарты #nvidia geforce
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