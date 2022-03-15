Среди компонентов впечатляющего моддинг проекта «гоночная» материнская плата Biostar Racing Z690GTA.

Компания Biostar представила впечатляющий моддинг-проект — компьютер, выполненный в виде V-образного двигателя внутреннего сгорания. Гоночная тематика прослеживается в продуктах компании, например, Biostar выпускает под брэндом Racing продвинутые материнские платы, в названиях которых часто встречается известная любителям спортивных автомобилей аббревиатура GT. В случае с проектом, который получил название V8 Overdrive, компания хотела подчеркнуть элементы дизайна новейшей материнской платы Racing Z690GTA и вдохновить потребителей на смелое творчество при индивидуализации своих систем.

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Проект V8 Overdrive был выполнен в сотрудничестве с известным специалистом из Тайваня, создателем мастерской Mark’s Fabrications. Недавно Марк Селика (англ. Mark Celica) отметился на YouTube канале NVIDIA с одним из своих грандиозных проектов — компьютером в виде пушки BFG-10K из игры DOOM.

Проработка и качество V8 Overdrive поражают, судя по всему, перед нами двигатель с многодроссельным впуском и парой турбин. Проработана выхлопная система с коллекторами, цифровые и стрелочные индикаторы и ещё много мелочей. Что касается компонентов системы, то здесь не пошли на упрощения в угоду необычному исполнению: перед нами полноценная и мощная конфигурация с жидкостным охлаждением EKWB. Используется видеокарта AMD Radeon RX 6800XT в исполнении Liquid Devil от PowerColor, 32 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом 1 ТБ и киловаттный блок питания Seasonic Prime Ultra 1000 Titanium.

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