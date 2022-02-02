Рубрика GeForce Garage на YouTube канале NVIDIA GeForce пополнилась новой историей о создании удивительно моддинг-проекта — компьютера в виде пушки BFG, которая хорошо известна всем поклонникам компьютерных игр DOOM. Изначально BFG расшифровывалось как Bio Force Gun, но в народной версии прижился вариант Big F***ing Gun. BFG стало культовым игровым оружием, отмечает PCGamesN.
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Автором проекта является специалист высокого класса Марк Селика (англ. Mark Celica), создатель мастерской Mark's Fabrication. В интервью GeForce Garage Марк объяснил, что ему нравится создавать проекты в виде различных машин и механизмов, DOOM стал для него источником вдохновения, в игре можно найти множество идей для реализации, но больше всего специалиста привлекает футуристическая броня и оружие. Оружие и было выбрано темой нового проекта, очевидно, что нужно было что-то покрупнее, поэтому внимание Марка привлекла стационарная турель BFG-10000 из DOOM Eternal.
Моддер до мельчайших деталей проработал проект, здесь есть моторизированный механизм для наведения и световые эффекты, напоминающие лазерные заряды. В составе сборки Intel Core i7-10700K, NVIDIA GeForce RTX 3080 и необслуживаемая система жидкостного охлаждения, компоненты аккуратно и последовательно располагаются вдоль ствола BFG, видеокарта располагается на месте плазменной ячейки.
Жаль, но RTX 3090 в проект не попала, а было бы символично, ведь NVIDIA тоже назвала свою флагманскую игровую видеокарту BFG, в данном случае аббревиатура расшифровывается как Big Ferocious GPU. Специалист не исключает доработки проекта, если появится свободное время, планируется повышение детализации, работа над световыми эффектами и механизмами.