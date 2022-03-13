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Xiaomi выпускает смартфон Redmi 10C с процессором Qualcomm Snapdragon 680
Большой дисплей и основная камера на 50 МП.
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Источник: Twitter @XiaomiNigeria и GSMArena

Xiaomi официально выпускает смартфон Redmi 10C, недорогая новинка накануне была представлена в социальных сетях, на Twitter странице подразделения Xiaomi в Нигерии, сообщает ресурс GSMArena. Опубликованные материалы демонстрируют модель в трёх цветовых исполнениях, синем, зелёном и чёрном. Официально подтверждается, что Redmi 10C получит дисплей диагональю 6,71 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

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На задней стороне две камеры со вспышкой и сканер отпечатков, они расположены в одной большой выступающей площадке с надписью Redmi и информацией о применении в основном модуле камеры сенсора с разрешением 50 МП, а также наличием различных возможностей обработки с применением искусственного интеллекта.

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В основе смартфона Qualcomm Snapdragon 680 — 6-нм платформа с поддержкой 4G, объединяющая восемь вычислительных ядер Kryo 265 и графику Adreno 610. В зависимости от объёма встроенной памяти предлагается два варианта смартфона: на 64 и 128 ГБ. Что касается оперативной памяти, и в том и в другом случае её объём равен 4 ГБ. Более подробные характеристики Redmi 10C станут известны позже. Xiaomi сообщает, что смартфон уже модно приобрести в Нигерии по цене 78000 и 87000 NGN соответственно, в переводе на доллары США стоимость смартфонов составляет примерно 190 и 210 USD.

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#смартфоны #xiaomi #redmi
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