Похоже, это первое подобное решение для Intel LGA 1700.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Похоже, появился первый производитель, который выпустил для платформы Intel LGA 1700 материнскую плату с поддержкой модулей памяти DDR4 и DDR5 – это компания ONDA. Сама идея не нова, например, во времена сокета Intel LGA 775 выпускались решения, поддерживающие DDR2 и DDR3 модули памяти.

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Новинку обнаружил @momomo_us, материнская плата ONDA H610M+ основана на самом простом чипсете в серии H610. Что интересно, производитель сэкономил и оснастил плату только двумя разъёмами DIMM, а это значит, что о двухканальном режиме работы придётся забыть, поскольку каждый разъём предназначен только для одного типа модулей, а одновременно разные типы памяти использовать нельзя. Возможно, для бюджетных систем, простых офисных и домашних компьютеров хватит и одноканального режима. Можно установить модули до 32 ГБ.

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В остальном плата обеспечивает поддержку всех необходимых устройств, есть PCIe Gen5 x16, M.2 для накопителей и отдельно для Wi-Fi модуля, гигабитная сеть, поддержка USB 3.0.