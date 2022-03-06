Ресурс 3DCenter собрал воедино информацию из анонсов и слухов.

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Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Начиная с этого месяца AMD, Intel и NVIDIA могут начать выпуск своих новых и обновлённых видеокарт. Основную информацию о возможных запусках и предполагаемых характеристиках настольных моделей собрал ресурс 3DCenter. В случае с Intel план выпуска был озвучен официально, продукты начнут выходить на рынок с конца I квартала, сначала мобильные решения, далее, во II квартале, настольные, а к концу года профессиональные. Подробные характеристики продуктов компания не раскрывала.

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NVIDIA также официально анонсировала запуск GeForce RTX 3090 Ti, но видеокарта до сих пор не появилась в продаже и причины этого компания не объясняет. По слухам, ускоритель появится в конце марта.

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AMD не говорила о новых моделях, информация полностью основана на слухах от инсайдеров. Утверждается, что в серии Radeon RX 6000 будет сделано обновление трёх моделей 6950XT, 6750XT и 6650XT – все они должны получить память GDDR6 18 Гбит/с. Также возможно появление RX 6500, предполагается, что по характеристикам она будет близка к RX 6400, но в отличие от последней, появится в рознице.