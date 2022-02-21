Специалист рассказал о сотрудничестве и других архитектурах, которые используются в продуктах компании.

Как известно, NVIDIA в конечном итоге отказалась от сделки по приобретению Arm из-за серьёзного сопротивления со стороны регулирующих органов. На стратегию развития NVIDIA это влияние не окажет, объяснил Дженсен Хуанг (англ. Jensen Huang) в недавнем интервью VentureBeat.

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Глава компании сообщил о действии 20-летнего соглашения с Arm, поэтому архитектура продолжит использоваться при создании различных решений NVIDIA, как и другие популярные архитектуры — x86 и RISC-V. Компания пользуется преимуществами всех трёх архитектур и выбирает наиболее подходящую в каждом конкретном случае, подчёркивает слова специалиста ресурс VideoCardz, который ранее высказывал предположения о включении в ускорителях NVIDIA для центров обработки данных сопроцессора GPU System Processor (GSP), он может быть основан на микроконтроллере Falcon — это один из примеров применения NVIDIA архитектуры RISC-V.

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В процессе беседы Дженсен Хуанг подтвердил работу над огромным проектом в метавселенной по созданию цифрового двойника Земли, а также высказал свои прогнозы относительно автономных транспортных средств — в этом году специалист ждет существенного прогресса этой области, который будет только ускоряться в последующие годы. В будущем автономное вождение может стать одним из крупнейших бизнес неправлений NVIDIA.