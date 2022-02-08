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NVIDIA официально прекращает сделку с SoftBank по приобретению Arm
Причиной стали препятствия регулирующих органов.
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Сделка по приобретению компанией NVIDIA британского подразделения Arm у японской компании SoftBank официально прекращена, соответствующие заявления опубликованы на сайтах NVIDIA и SoftBank. С самого начала сделка вызывала множество вопросов у регулирующих органов, её завершению также препятствовало давление со стороны крупнейших мировых технологических компаний, клиентов Arm. В своём заявлении компании связывают расторжение соглашения с серьёзными препятствиями в системе регулирования. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг (англ. Jensen Huang) отметил, что Arm ждёт большое будущее и в следующие десять лет одноимённая архитектура станет самой важной для центральных процессоров. Хотя компании не стали единым целым, активная сотрудничество продолжится.

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SoftBank также объявила, что по согласованию с Arm начинается  подготовка к публичному размещению акций в течение финансового года, заканчивающегося 31 марта 2023 года. Как сообщает Bloomberg, Arm может стать публичной компанией в США. Также издание отмечает кадровые перестановки, которые произошли после отмены сделки, главный исполнительный директор Arm Саймон Сегарс (англ. Simon Segars) ушёл в отставку, его сменил Рене Хаас (англ. Rene Haas).

#nvidia #arm #технологии #бизнес
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