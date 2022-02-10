Но никто не знает, когда мы увидим изменения.

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заметили намёк на применение в GeForce RTX 3090 Ti новой печатной платы. Ранее уже предполагалось, что видеокарта может быть не просто вариантом RTX 3090 с более производительным графическим процессором и памятью, а иметь некоторые положительные конструктивные изменения. Как напоминает VideoCardz, флагманские видеокарты линейки в исполнении Founders Edition используют печатную плату под кодовым названием PG136 — это компактный и необычный вариант с V-образным вырезом. Для партнёров предназначено более простое решение PG132. Новый вариант в базе ЕЭК обозначается PG136C.

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По слухам, новая печатная плата предназначена для одностороннего размещения видеопамяти. Это возможно благодаря выпуску Micron чипов GDDR6X объёмом 2 ГБ. Также может применяться новый разъём питания, это стандартизированный PCI-SIG разъём 12+4, который позволит передать до 600 Вт.

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Вживую видеокарты GeForce RTX 3090 Ti пока ещё никто не видел. Модели появляются в прайс листах и в рекламных материалах, но, когда они появятся в продаже, никто точно не знает. Так или иначе, появление печатной платы в ЕЭК говорит о завершении её разработки, но не исключает возможных проблем, о которых говорится в многочисленных слухах.