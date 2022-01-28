Новая видеокарта может получить графический процессор от GeForce RTX 3080 Ti, его придётся сильно урезать.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

В обновлении утилиты AIDA64 появилось подтверждение подготовки новой мобильной дискретной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. В бета версии программы добавлена начальная поддержка этого ускорителя, что заметил Twitter блогер @9550pro. Ранее о возможности подготовки модели сообщал ресурс VideoCardz со ссылкой на базу данных PCI Device ID. Модель выделяется тем, что использует графический процессор (ГП) GA103, который только недавно дебютировал в GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков — это самое производительное мобильное решение в линейке NVIDIA на данный момент.

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В GA103 активны 7424 CUDA-ядра, при этом версия ГП GA106 для обычного мобильного варианта GeForce RTX 3060 насчитывает 3840 CUDA-ядер, а версия GA104 для RTX 3070 — 5120. Все это указывает на то, что для новой Ti модификации RTX 3060 потребуется отключить, вероятно, около 40% блоков. Обычно в таком случае специалисты предполагают, что крупный чип с большим количеством неактивного кремния позволит улучшить теплоотвод и температурные характеристики.

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Официально NVIDIA не подтверждала подготовку GeForce RTX 3060 Ti, неизвестно, когда это может произойти. Вполне вероятно, что больше информации появится после Китайского Нового Года.