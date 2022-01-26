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Анонсирован MediaTek Kompanio 1380 — восьмиядерный процессор и поддержка четырехканальной LPDDR4X
Чип предназначается для премиальных устройств Chromebook.
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MediaTek анонсировала новый 6-нм чип Kompanio 1380 для премиальных мобильных устройств, включая ноутбуки и планшеты Chromebook. Первым продуктом с новым чипом стал Acer Chromebook Spin 513. Также на рынке скоро появятся и другие устройства на базе Kompanio 1380, который со слов MediaTek «обеспечивает невероятные портативные вычислительные возможности с превосходным временем автономной работы в компактном форм-факторе для тонких и лёгких устройств».

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Kompanio 1380 оснащён восьмиядерным процессором, самый производительный кластер объединяет четыре ядра Arm Cortex-A78 с максимальной частотой до 3 ГГц. Любители игр оценят пятиядерный графический процессор Arm Mali-G57, присутствует аппаратное декодирование AV1, что позволяет транслировать видео в разрешении 4K с наилучшим качеством и продлить время автономной работы.

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Вывод изображения поддерживается на два дисплея 4K 60 Гц или на три 4K дисплея, в случае если частота обновления одного из них 60 Гц, а двух других — 30 Гц. Также чип может похвастаться поддержкой четырехканальной памяти LPDDR4X с частотой 2133 МГц и многоядерным сопроцессором MediaTek APU 3.0 для ускорения ИИ приложений. Также Kompanio 1380 оснащается аудиопроцессором DSP с поддержкой энергоэффективных функций Voice on Wakeup (VoW) для широкого спектра голосовых помощников. Модуль связи работает со стандартами Wi-Fi 6/6E и Bluetooth 5.

#mediatek #chromebook
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