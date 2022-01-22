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NVIDIA GeForce RTX 3050 в 3DMark продемонстрировала производительность на уровне GTX 1660 Ti
Но GeForce RTX 3050 гораздо привлекательнее за счет поддержки трассировки лучей и DLSS.
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В сети появились первые данные о производительности GeForce RTX 3050 — новой бюджетной видеокарты NVIDIA для настольных ПК. В соответствии с результатами в трех сценах 3DMark, опубликованными ресурсом VideoCardz, RTX 3050 ощутимо быстрее бюджетной видеокарты конкурента AMD Radeon RX 6500 XT, близка по производительности к GTX 1660 Ti, но при этом существенно уступает RTX 3060.

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В 3DMark Fire Strike разрыв между GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6500 XT минимален, около 4%, в данной сцене видеокарты RDNA2 проявляют себя лучше, но Fire Strike это уже довольно старый тест, поддерживающий графический API DirectX 11, а вот Time Spy поддерживает DirectX 12 и его оценка более актуальна в реалиях сегодняшнего дня. В Time Spy RTX 3050 быстрее на 20…24%. Модель GTX 1660 Ti оказалась быстрее бюджетной новинки, но только на 3% в тяжелых тестах, при этом у варианта GTX нет поддержки трассировки лучей и сглаживания DLSS, что сводит на нет ее небольшое преимущество.

Источник: VideoCardz и 3DMark
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Уровень GeForce RTX 3060 недостижим, эта видеокарта лучше по всем направлениям — у нее гораздо более производительный графический процессор и выше пропускная способность памяти, что позволяет ей в тяжелых тестах опережать RTX 3050 на 47%.

#nvidia #видеокарты #nvidia geforce #тесты не тесты #nvidia geforce rtx
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