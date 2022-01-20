Ноутбуки с новыми видеокартами ожидаются в феврале.

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Мобильная GeForce RTX 3070 Ti на 8 ГБ — одна из видеокарт, представленных компанией NVIDIA во время выставки CES 2022. Модель появится в новых высокопроизводительных ноутбуках и предложит достаточно высокий уровень производительности, что подтверждается обнаруженным сегодня результатом тестирования ускорителя в OpenCL бенчмарке Geekbench. Видеокарта набрала 124220 баллов, приблизившись к бывшему флагману мобильной линейки GeForce RTX 3080. По данным NVIDIA, GeForce RTX 3070 Ti на 70% быстрее аналогичной модели предыдущего поколения RTX 2070 SUPER.

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В основе мобильной GeForce RTX 3070 Ti вариант графического процессора GA104, в котором активны 46 блоков Streaming Multiprocessors (SM) и 5888 CUDA-ядер. Как отмечает ресурс Wccftech, базовая и форсированная частоты графического процессора соответствуют значениям 1035 МГц и 1485 МГц соответственно. Видеопамять GDDR6 объемом 8 ГБ набрана чипами 14 Гбит/с и предлагает пропускную способность 448 ГБ/с.