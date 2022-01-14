Недавно Celeron G6900 догонял Core i9-10900K в однопоточном тесте Geekbench, но в играх это ему не помогло...

На данный момент список процессоров Intel для платформы LGA 1700 замыкает Celeron G6900 — самая простая модель с двумя ядрами. Недавно процессор отметился достаточно высоким результатом в одноядерном тесте Geekbench, приблизившись к Core i9-10900K, но вряд ли это поможет Celeron G6900 в играх — некоторые отказываются даже запускаться на 2-ядерных процессорах. По статистике Steam, число пользователей игровой площадки с системами на базе 2-ядерных процессоров составляет всего лишь 12,8%, на базе 4-ядерных — 35,3%, но доля последних стремительно уменьшается и уже скоро большая часть пользователей перейдет на 6-ядерные модели.

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Все это не убавило энтузиазма YouTube блогера RandomGaminginHD, который протестировал новый Intel Celeron G6900 в играх. Процессор работал в паре с видеокартой NVIDIA Quadro T1000, ее характеристики близки к GeForce GTX 1650 и в случае, если последней в магазине нет, покупатели в реалиях сегодняшнего дня иногда выбирают для игр профессиональные видеокарты, стоит Quadro T1000 правда не дешевле GeForce GTX 1650, а по производительности хуже.

Чуда не произошло, играть на системе с Celeron G6900 практически невозможно. Главная проблема — частые и длительные фризы. Несмотря на относительно высокий средний FPS, частота кадров в редких событиях стремится к 0, результаты для некоторых игр представлены ниже. В The Witcher 3 картинка замирает на несколько секунд, в других играх ситуация лучше, но лишь немного, постоянные фризы не дадут нормально играть. Что удивительно, Red Dead Redemption 2 чувствует себя вполне неплохо, автор не замерял частоту кадров, но, по ощущениям, фризов меньше, FPS стабильно низкий, около 30 кадров.

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Интересно, насколько будет хорош новый «гиперпень» Intel Pentium G7400, его в играх пока не протестировали, но первые результаты в Cinebench уже появились в Twitter одного счастливого покупателя под псевдонимом @mate_mmder. В Cinebench R23 оценка одного потока составила 1396 баллов, 3814 баллов для всех потоков. По данным CPU Monkey, соответствующие оценки для Core i3-10100 — 1141 и 5612 баллов. В однопотоке новый Pentium G7400 быстрее.