Потребовалось поднять частоту на 1 ГГц, но все же.

В начале этого года Intel расширила линейку процессоров для платформы LGA 1700, выпустив множество моделей Core, а также бюджетные процессоры Pentium и Celeron. Переход на новый техпроцесс позволил снизить базовый тепловой пакет бюджетных моделей, теперь он составляет всего лишь 48 Вт. А сегодня выяснилось, что новая архитектура позволяет младшим решениям нового поколения соревноваться с прошлыми флагманами. Конечно, речь идет не о производительности в многопотоке, здесь 2-ядерным новинкам нечего противопоставить 8- и 10-ядерным флагманам, а вот в однопотоке новенький Celeron способен догнать Core i9-10900K, правда не без помощи сторонних технологий.

реклама

Ресурс Wccftech указывает на появившийся в базе данных Geekbench достаточно интересный результат нового Intel Celeron G6900. Процессор тестировали на материнской плате ASRock Z690M Phantom Gaming 4. От такого соседства офисный процессор почувствовал прилив сил и решил заработать на частоте 4,4 ГГц вместо своих номинальных 3,4 ГГц. Возможно, в этом ему помогла функция расширения ограничений мощности Base Frequency Boost (BFB). В результате процессор набрал 1408 баллов в одноядерном тесте, а по данным Wccftech, Intel Core i9-10900K в этом же тестировании набирает 1393 балла, хотя это далеко не лучшая оценка процессора, такие результаты в базе данных встречаются.