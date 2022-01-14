Практически на 50% больше, чем в текущем поколении.

Следующее поколение процессоров Intel под предполагаемым кодовым названием Raptor Lake должно быть представлено ближе к концу 2022 года. Компания продолжит развитие гибридной архитектуры, наращивая количество эффективных ядер. В сети уже был замечен 24-ядерный (32-поточный) вариант процессора 13-го поколения, несущий в себе 8 высокопроизводительных ядер и 16 эффективных. Сегодня известный в Twitter под псевдонимом Raichu @OneRaichu инсайдер намекнул на объем кэш-памяти, вероятно, будущего флагмана. По представленной информации, общим объем кэша 2-го (L2) и 3-го (L3) уровня составит 68 МБ. В Intel Core i9-12900K текущего поколения используется 14 МБ L2 (8×1,25+2×2) и 30 МБ L3 кэша.

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Скорость доступа к данным имеет очень важную роль в производительности процессора. Игры — одни из тех приложений, где большой объем кэша должен иметь значительное положительное влияние на производительность. В качестве примера отлично подходит новый процессор конкурента — AMD Ryzen 7 5800X3D с общим объемом кэша L2 и L3 в 100 МБ. Он в среднем на 15% быстрее Ryzen 9 5900X при меньшем количестве ядер и меньшей частоте. Поэтому в плане игровой производительности только существенное увеличение кэша должно уже значительно ускорить производительность Raptor Lake в играх.