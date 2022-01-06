Согласно последним изменениям в BIOS материнских плат ASRock, для работы грядущего процессора Intel Core i9-12900KS потребуется обновление технологии Thermal Velocity Boost (TVB). Усовершенствованная технология получила название Enhanced Thermal Velocity Boost, сообщает VideoCardz. Что скрывается за приставкой Enhanced, пока неизвестно.
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Один из секретов быстродействия процессоров Intel скрывается в эффективных и быстрых технологиях повышения частот. Как уже стало известно из недавней презентации Intel, новая флагманская модель Core i9-12900KS сможет повышать частоты до 5,5 ГГц и похоже, что в данном случае не удастся обойтись только отборными чипами, понадобится обновление управляющих частотами алгоритмов. Технология TVB используется во флагманских процессорах компании, дополняя Turbo Boost и позволяя еще больше повышать частоту одного или нескольких ядер с учетом рабочей температуры процессора.
Intel Core i9-12900KS должен появиться в составе готовых настольных ПК в конце этого квартала, тогда, вероятно, и станет известно, какие алгоритмы применила Intel для достижения процессором частоты 5,5 ГГц.