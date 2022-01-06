При достижении таких частот не обошлось без обновления управляющих алгоритмов.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Согласно последним изменениям в BIOS материнских плат ASRock, для работы грядущего процессора Intel Core i9-12900KS потребуется обновление технологии Thermal Velocity Boost (TVB). Усовершенствованная технология получила название Enhanced Thermal Velocity Boost, сообщает VideoCardz. Что скрывается за приставкой Enhanced, пока неизвестно.

реклама

Один из секретов быстродействия процессоров Intel скрывается в эффективных и быстрых технологиях повышения частот. Как уже стало известно из недавней презентации Intel, новая флагманская модель Core i9-12900KS сможет повышать частоты до 5,5 ГГц и похоже, что в данном случае не удастся обойтись только отборными чипами, понадобится обновление управляющих частотами алгоритмов. Технология TVB используется во флагманских процессорах компании, дополняя Turbo Boost и позволяя еще больше повышать частоту одного или нескольких ядер с учетом рабочей температуры процессора.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Intel Core i9-12900KS должен появиться в составе готовых настольных ПК в конце этого квартала, тогда, вероятно, и станет известно, какие алгоритмы применила Intel для достижения процессором частоты 5,5 ГГц.