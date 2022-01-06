Команда отдела исследований и разработок Razer продемонстрировала, каким может быть будущее домашних компьютеров с концепцией стола Project Sophia. Основная идея заключается в модульной конструкции для быстрой адаптации рабочего места к выполняемым задачам, будь то офисная работа, создание контента или игры.
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Продуктивность работы в каждом из сценариев можно увеличить за счет дополнительных периферийных устройств. Легко модифицируемый стол Project Sophia предлагает невероятные возможности, позволяя подключать 13 различных модулей: дополнительные сенсорные дисплеи для мониторинга, размещения макросов и «горячих» клавиш, работы с графикой, аудио, а также карты захвата, беспроводные зарядные устройства и даже подогреватель для чашки.
Говоря о вычислительной системе, акцент делается на процессорах и видеокартах Intel и NVIDIA, которые с остальными компонентами будут установлены на специальной модифицируемой печатной плате. В свою очередь, плата помещается в тонкий модульный блок, подключаемый к Project Sophia под стеклянной столешницей с помощью фиксаторов с магнитами. Конечно же, стол будет оснащен светодиодами для лучшего погружения и индивидуальной настройки. Планируется использовать OLED-дисплей с диагональю 65 дюймов.
Столы-компьютеры идея не новая, но в случае с Razer внимание привлекает модульность конструкции. Возможность встраивать все необходимые блоки в стол действительно позволит сделать рабочее пространство удобнее и эргономичнее. Хотелось бы увидеть реализацию, когда блоки Project Sophia могли бы быть использованы как самостоятельные устройства, тот же графический планшет или даже сама система, которая могла бы превращаться в ноутбук, например, посредством подключения другого блока.