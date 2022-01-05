Портативная игровая консоль AYANEO NEXT была анонсирована во время выставки CES 2022, сообщает Wccftech. Первоначально анонс был запланирован на 28 декабря, но позже его перенесли на 4 января, что стало причиной появления слухов о применении в устройстве новых APU Ryzen серии 6000 от компании AMD. В конечном итоге выяснилось, что AYANEO NEXT все-таки будет основана на текущем поколении APU – используется 8-ядерный Ryzen 7 5800U с графикой Vega 8 на борту. Причина этого проста, для AYANEO срок ожидания новых процессоров AMD с интегрированной графикой может растянуться более чем на 6 месяцев, а компании необходимо выпустить версию NEXT уже сейчас.
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Новая версия портативной консоли содержит множество улучшений. Например, для повышения точности, надежности и решения проблемы с дрейфом датчики холла теперь используются как на джойстиках, так и на триггерах. Джойстики можно заменить. В рукоятках находятся двойные линейные вибромоторы X-axis для создания разного по направлению и силе отклика. Появился сканер отпечатка пальцев, он встроен в кнопку питания. Используется модуль беспроводной связи AMD RZ608 с поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.
Консоль будет доступна в трех вариантах: базовом, Pro и Advance. Характеристики и стоимость большинства моделей приведены в таблице выше. Что касается производительности, AYANEO NEXT обеспечивает достаточно высокий средний FPS для устройства такого класса. Лабораторные тесты показали около 40 FPS на средних настройках в The Witcher 3, около 67 FPS в Forza Horizon 5. Первые поставки консолей ожидаются в марте.