Состоялся анонс новых версий, стоимость до 1500 долларов США.

Портативная игровая консоль AYANEO NEXT была анонсирована во время выставки CES 2022, сообщает Wccftech. Первоначально анонс был запланирован на 28 декабря, но позже его перенесли на 4 января, что стало причиной появления слухов о применении в устройстве новых APU Ryzen серии 6000 от компании AMD. В конечном итоге выяснилось, что AYANEO NEXT все-таки будет основана на текущем поколении APU – используется 8-ядерный Ryzen 7 5800U с графикой Vega 8 на борту. Причина этого проста, для AYANEO срок ожидания новых процессоров AMD с интегрированной графикой может растянуться более чем на 6 месяцев, а компании необходимо выпустить версию NEXT уже сейчас.

Новая версия портативной консоли содержит множество улучшений. Например, для повышения точности, надежности и решения проблемы с дрейфом датчики холла теперь используются как на джойстиках, так и на триггерах. Джойстики можно заменить. В рукоятках находятся двойные линейные вибромоторы X-axis для создания разного по направлению и силе отклика. Появился сканер отпечатка пальцев, он встроен в кнопку питания. Используется модуль беспроводной связи AMD RZ608 с поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.

Консоль будет доступна в трех вариантах: базовом, Pro и Advance. Характеристики и стоимость большинства моделей приведены в таблице выше. Что касается производительности, AYANEO NEXT обеспечивает достаточно высокий средний FPS для устройства такого класса. Лабораторные тесты показали около 40 FPS на средних настройках в The Witcher 3, около 67 FPS в Forza Horizon 5. Первые поставки консолей ожидаются в марте.