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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Intel Core i5-12490F получил чип от старших процессоров Alder Lake с 20 МБ кэша L3
Похоже, что процессор предназначен для продажи только в Китае.
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В Китае обнаружили интересный процессор Intel Core 12-го поколения, это 6-ядерный и 12-поточный Core i5-12490F. Похоже, что модель выпускается эксклюзивно для азиатского рынка, она выделяется среди других вариантов Core i5 рядом особенностей. Базовая частота процессора 3,0 ГГц, турбо-буст до 4,6 ГГц – частотные характеристики идентичны Core i5-12500. У i5-12490F отсутствует интегрированная графика Xe-LP, зато процессор получил больше кэш-памяти 3-го уровня – 20 МБ против 16 МБ у стандартных версий. Больший объем кэша объясняется использованием чипа категории C0 с отключенными эффективными ядрами, в то время как для Core i5-12500 используются только 6-ядерные чипы H0.

Источник: VideoCardz и JD.com

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Отличается и комплект поставки, коробочная версия Intel Core i5-12490F не содержит стандартный кулер Laminar. Процессор продается на китайской торговой площадке JD.com по цене около 1600 юаней, что эквивалентно 252 долларам США. Это приблизительно на 16 долларов дороже Core i5-12400. Модель Core i5-12490F не была включена в официальный список настольных процессоров Core 12-го поколения, что может означать отсутствие планов по выпуску данного процессора за пределами Китая.

Источник:
VideoCardz
JD.com
#intel #процессоры #intel 12-gen
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