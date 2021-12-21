Работа над улучшением совместимости продолжается.

Valve продолжает уверенно двигаться к февральскому запуску игровой консоли Steam Deck. Консоль находится под управлением операционной системы (ОС) SteamOS 3.0 на базе Linux — этот выбор мог смутить многих потенциальных покупателей, ведь существует мнение, что операционные системы на базе Linux не предназначены для игр. Однако это не так, слой совместимости Proton от Valve позволяет играть в большинство Windows игр из библиотеки Steam и накануне Proton пересек важный рубеж. Статистика на официальном сайте Proton показывает, что 80% из 100 лучших игр в библиотеке Steam теперь работают на Linux и, соответственно, на Steam Deck, — сообщает Neowin.

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