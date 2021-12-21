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Теперь Proton позволяет запускать на Linux 80 из 100 лучших игр библиотеки Steam
Работа над улучшением совместимости продолжается.
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Valve продолжает уверенно двигаться к февральскому запуску игровой консоли Steam Deck. Консоль находится под управлением операционной системы (ОС) SteamOS 3.0 на базе Linux — этот выбор  мог смутить многих потенциальных покупателей, ведь существует мнение, что операционные системы на базе Linux не предназначены для игр. Однако это не так, слой совместимости Proton от Valve позволяет играть в большинство Windows игр из библиотеки Steam и накануне Proton пересек важный рубеж. Статистика на официальном сайте Proton показывает, что 80% из 100 лучших игр в библиотеке Steam теперь работают на Linux и, соответственно, на Steam Deck, — сообщает Neowin.

Источник: Proton.db

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В недавнем интервью PC Gamer дизайнер Valve Грег Кумер (англ. Greg Coomer) сообщил, что компания больше не планирует переносить запуск Steam Deck, поставки удалось наладить и к 2023 году Valve ожидает продать миллион игровых консолей. В целом, для Valve все складывается хорошо, Steam Deck получает положительные отзывы, совместимость Proton с Windows играми продолжает улучшаться, дорабатывается SteamOS 3.0. Так недавно сообщалось об оптимизации операционной системы, теперь она занимает существенно меньше места на накопителе и, к слову, стоит отметить внедрение экспериментальной поддержки API Vulkan в популярный соревновательный шутер Counter-Strike: Global Offensive.

#steam #valve #linux #игры на linux
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