Начало поставок игровой консоли Steam Deck отложили до февраля следующего года из-за нехватки компонентов — у инженеров Valve появилось дополнительное время для совершенствования как самой игровой консоли, так и ее программного обеспечения.
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Со ссылкой на игровые форумы Metacouncil ресурс PCGamesN сообщает, что недавнее обновление SteamOS 3.0 до версии 20211120.2 позволило существенно уменьшить пространство, занимаемое операционной системой на накопителе — теперь SteamOS 3.0 требует для установки 10 ГБ вместо 24 ГБ. Это отличная новость, особенно для будущих владельцев младшей версии Steam Deck с объемом накопителя 64 ГБ.
В списке изменений скрывается еще одна интересная деталь, имеющая отношение к аппаратному обеспечению игровой консоли. На рынке появятся версии Steam Deck с памятью от различных производителей: Micron или Samsung. Для них предназначаются различные BIOS. На данный момент неизвестно, будет ли каждый вариант консоли иметь версии с памятью от разных производителей или память каждого производителя будет использоваться для конкретного варианта устройства.
Вдобавок можно отметить, что другие недавние обновления SteamOS 3.0 снизили для Steam Deck время загрузки игр при выходе консоли из состояния сна, весь процесс занимает 1…2 секунды, об этом также сообщалось на форумах Metacouncil одним из разработчиков.