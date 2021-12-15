Пока работает только на Linux.

Экспериментальная поддержка графического API Vulkan была добавлена Valve в многопользовательский соревновательный шутер Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Поддержка не нативная, она обеспечивается через слой совместимости DXVK Native для транслирования вызовов Direct3D в Vulkan, сообщает Phoronix. На данный момент опробовать Vulkan можно только в сборке игры для Linux, для этого к параметрам запуска необходимо добавить –vulkan . Ранее CS: GO на Linux могла работать только с графическим API OpenGL.

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