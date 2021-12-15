Экспериментальная поддержка графического API Vulkan была добавлена Valve в многопользовательский соревновательный шутер Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Поддержка не нативная, она обеспечивается через слой совместимости DXVK Native для транслирования вызовов Direct3D в Vulkan, сообщает Phoronix. На данный момент опробовать Vulkan можно только в сборке игры для Linux, для этого к параметрам запуска необходимо добавить
–vulkan. Ранее CS: GO на Linux могла работать только с графическим API OpenGL.
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Другие игры Valve при внедрении поддержки Vulkan показывали неплохой прирост производительности. На данный момент в сети не так много сравнений, но похоже, что пока говорить о серьезном увеличении кадровой частоты рано. Также пользователи говорят о наличии ряда проблем, например, ресурс GamingOnLinux отмечает присутствие так называемых «заиканий», что неудивительно, поскольку поддержка экспериментальная. Можно ожидать, что к моменту выхода игровой консоли Steam Deck версия CS: GO для Linux будет работать с Vulkan стабильно. Ранее в этом году поддержка Vulkan появилась в Portal 2 и Left 4 Dead 2.