В начале 2022 года на рынке ожидаются недорогие системные платы Intel с разъемом LGA 1700. Это должны были быть модели на базе трех наборов микросхем, H670, B660 и H610, их предполагаемые отличия обсуждались ранее. Теперь китайские СМИ стали сообщать о возможной отмене моделей на базе чипсета H670. Например, об этом пишет MyDrivers, приводя в качестве причины неоптимальное сочетание функций и стоимости решений на базе этого чипсета.
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Возможно, выход H670 плат не отменили, а просто решили перенести на более поздний срок. Ранее Twitter-блогер @momomo_us предоставлял предполагаемый список моделей, которые готовятся к выходу на рынок и там присутствовали платы H670, однако их было гораздо меньше, чем плат на базе других наборов системной логики.
Кроме этого, ресурс прогнозирует повышенную стоимость материнских плат B660 и H610 на старте продаж. По информации MyDrivers, отгрузки бюджетных решений начнутся уже в конце декабря, однако их объем будет ограничен, аналогичная ситуация якобы будет складываться и для процессоров 12-го поколения с заблокированным множителем. Все это, в конечном итоге, сделает сборку на базе новой платформы дороже, в сравнении с аналогами прошлого поколения. Нарастить объемы поставок должны к марту, после китайских праздников.