Ожидающиеся в ближайшее время модели от пятерки известных производителей.

Intel начала восстанавливать позиции на потребительском рынке с выходом настольной платформы LGA 1700, если верить статистике крупного европейского ритейлера Mindfactory, появившейся на Reddit. Но в продаже еще нет процессоров и материнских плат, ориентированных на бюджетный и средне-бюджетный сегменты. Здесь у компании намечаются очень интересные предложения и среди процессоров, и среди материнских плат. Что касается последних, Twitter блогер @momomo_us собрал большой список готовящихся моделей на базе чипсетов H670, B660 и H610, которые будут стоить намного дешевле существующих вариантов на базе Z690.

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Список включает материнские платы среднего и начального класса от различных производителей с поддержкой оперативной памяти DDR5 или DDR4. Все материнские платы, кроме H610, будут поддерживать разгон памяти с профилями XMP 3.0. Можно ожидать варианты стоимостью даже менее 100 долларов США на базе набора системной логики H610, отмечает Wccftech. В текущих условиях, когда стоимость DDR5 очень высока и подвержена некоторым проблемам с поставками, нельзя не отметить, что большинство материнских плат в списке поддерживают DDR4.

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Презентация материнских плат 600 серии на базе чипсетов H670, B660 и H610 ожидается на выставке CES 2022, вместе с ними должны представить и все оставшиеся модели процессоров Intel Alder Lake с заблокированным множителем.