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Появились предполагаемые спецификации всех чисетов Intel для материнских плат LGA1700
Единая таблица позволяет сравнить Z690, H670, B660 и H610 между собой.
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В начале следующего года на рынке должны появиться бюджетные материнские платы для платформы Intel LGA1700 на базе наборов системной логики H670, B660 и H610. Чем же отличаются чипсеты и стоит ли переплачивать за решения классом выше? Ресурс Tom's Hardware обратил внимание на сравнительную таблицу Twitter-блогера @momomo_us, которая позволяет предварительно разобраться в основных отличиях чипсетов.

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Судя по представленной информации, разгон процессора поддерживает только флагманский чипсет Z690, а вот разгонять оперативную память также позволят платы на базе H670 и B660. Поддержку оперативной памяти DDR5 и DDR4 можно реализовать на любой плате, как и поддержку PCIe 5.0, главную роль здесь играет процессор, однако с большой вероятностью в бюджетных решениях производители откажутся от реализации новых стандартов.

Источник: Tom's Hardware и Twitter @momomo_us

Стоит обратить внимание на поддержку интерфейсов текущего поколения. Так чипсет H610 не позволит использовать 4 линии PCIe 4.0 от процессора. Чипсет H610 в целом очень ограничен, по возможностям реализации дополнительных высокоскоростных портов он единственный предлагает только 8 линий PCIe 3.0, также это единственный чипсет без поддержки USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с). По информации momomo_us, только в чипсетах Z690 и H670 шина DMI использует 8 линий PCIe 4.0, наборы микросхем B660 и H610 ограничены подключением DMI 4.0x4.

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В конечном итоге лучшим выбором для бюджетного игрового компьютера остается B-чипсет, B660, но если нужны большие возможности подключения, то придется доплатить за H670.

#intel #материнские платы #intel lga1700
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