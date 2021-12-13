Изменили дизайн, должна появиться подсветка.

Несколько месяцев назад в сети появились изображения боксовых кулеров для процессоров Intel Alder Lake. Серия получила название Laminar и отличалась обновленным дизайном с подсветкой. Пока на рынке не появились варианты поставки процессоров Alder Lake-S с кулерами в комплекте, но Twitter-блогер @momomo_us сегодня опубликовал фотографию одной из моделей, что может подтверждать обновление комплектных систем охлаждения.

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На фотографии представлен Laminar RM1. Судя по всему, конструкция самого кулера не изменилась – это по-прежнему цельный алюминиевый радиатор с тонкими ребрами. Радиатор скрывается за пластиковой рамкой, которую на предыдущих рендерах можно было принять за ребра системы охлаждения. В рамку, вероятно, встроена полоса с диодами для подсветки. Новыми кулерами должны комплектоваться коробочные варианты процессоров с заблокированным множителем и базовым тепловым пакетом до 65 Вт. Презентацию этих моделей ожидают на выставке CES 2022.