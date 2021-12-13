Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В сети появилось фото нового боксового кулера Intel для процессоров Alder Lake-S
Изменили дизайн, должна появиться подсветка.
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Несколько месяцев назад в сети появились изображения боксовых кулеров для процессоров Intel Alder Lake. Серия получила название Laminar и отличалась обновленным дизайном с подсветкой. Пока на рынке не появились варианты поставки процессоров Alder Lake-S с кулерами в комплекте, но Twitter-блогер @momomo_us сегодня опубликовал фотографию одной из моделей, что может подтверждать обновление комплектных систем охлаждения.

Источник: Twitter @momomo_us

реклама

На фотографии представлен Laminar RM1. Судя по всему, конструкция самого кулера не изменилась – это по-прежнему цельный алюминиевый радиатор с тонкими ребрами. Радиатор скрывается за пластиковой рамкой, которую на предыдущих рендерах можно было принять за ребра системы охлаждения. В рамку, вероятно, встроена полоса с диодами для подсветки. Новыми кулерами должны комплектоваться коробочные варианты процессоров с заблокированным множителем и базовым тепловым пакетом до 65 Вт. Презентацию этих моделей ожидают на выставке CES 2022.

#intel #alder lake-s #intel 12-gen #системы охлаждения
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Выгодно ли покупать дорогую DDR5-5200 на процессоре Core i5-12600K для игр – DDR4 vs DDR5 в тесте TG
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
117
Майнер рассказал о новой криптовалюте, добыча которой на видеокартах на 33% выгоднее Эфира
40
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
43
Microsoft предлагает пиратам Office выгодное предложение
33
Обновление прошивки увеличивает скорость майнинга RTX 3080 Ti на 21 процент
17
Майнеры нашли способ разблокировать GeForce RTX 3080 Ti LHR, повысив хешрейт до 90 MH/s
22
С конвейера все пикапы Tesla Cybertruck будут сходить некрашеными
12
Alan Wake II станет самой красивой игрой от Remedy
15
Перевод в сети Ethereum потребляет в 35 000 раз больше энергии, чем Tezos и равен 4 км езды на Tesla
25
Штат Нью-Йорк находится на грани экологической катастрофы из-за добывающих Биткоины майнеров – NYT
33
Новая солнечная черепица Tesla производит на 22% больше чистой энергии
14
В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
10
Догикоин обесценивается – объёмы торгов за 24 часа падают, а цена снизилась на 40% за месяц
24
Инсайдер рассказал о проблемах в производстве GTA 6
11
Dune: Spice Wars выйдет на ПК в начале 2022 года
16
Киану Ривз заявил о том, что владеет криптовалютой, но не планирует пока её продавать
26
Топовой версией смартфонов Samsung Galaxy S22 может стать Galaxy S22 Note
+
TSMC начала переговоры о строительстве предприятия в Германии
4
Майнинговая ферма с названиями GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 имеет хешрейт более 3 TH/s
17
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не выйдет на облачных сервисах
9

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
177
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть пятая
13
Black Mesa: Blue Shift - подробная рецензия на первые три главы ремейка HL: Blue Shift
17
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
12
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
93
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
9
Поговорим о мини домах
112
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
7
Ученые создали первых в мире самовоспроизводящихся биороботов-ксеноботов
21
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7

Сейчас обсуждают

VRoman
18:59
Они плюсики разрабатывают. ;-)
Главный акционер GlobalFoundries считает, что к 2035 году оборот полупроводниковой отрасли увеличится до $2 трлн
ronoho
18:59
давно пора отказатся как от их железа, так и главное от их платного софта
Правительство РФ обновит парк ПК в технологических ВУЗах на системы на базе CPU Эльбрус и Байкал
KILHARD
18:59
вода еле справляется с моим 12700к в сток разгоне) этот просто расплавится
В сети появилось фото нового боксового кулера Intel для процессоров Alder Lake-S
Владимир
18:58
Сегодня игры увеличивают шанс массшутинга))) а потом мастурбация))).
Екатерина Мизулина связала трагедии в учебных заведениях с жестокими компьютерными играми
Leshiy2371
18:58
Первое поколение (Gen1) вы уже не найдете + оно имело горбатое основание. Про то,что кулер 2-го поколения указано в шапке статьи.
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
Me4tatelI&gt;
18:57
ссылки в конце даже нет) что то "автор" поленился)
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
vcxz4321
18:57
У красных тоже бывает "головокружение от успехов", только они тут причём... Если сосед с крыши прыгнет, вы за ним....?
Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
Karely Coleman
18:56
ну и насколько часты были те же массовые расстрелы до появления комповых игор? Геймер ведь существо чмошное, но мстительное. Так что она права, гейминг запретить, майнинг - поддержать
Екатерина Мизулина связала трагедии в учебных заведениях с жестокими компьютерными играми
Алексей Козлов
18:55
Hdd хорош только для хранения данных, типа фото и видео. Для данных и быстрого доступа hdd это нонсенс)
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
Иван Поляков
18:54
Apollo, 6000 в плейлисте открыто, 25 мб. оперативки, 400 кб. на винте, простой как топор, если с прожорливыми игрушками запускать-самое то.
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем