Коробочные версии процессоров Intel Alder Lake-S получат новые кулеры с подсветкой
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Комплектные системы охлаждения процессоров в коробочной поставке обычно ничем не примечательны. Пользователи уже привыкли к стандартным алюминиевым радиаторам, которые не меняются годами. Иногда производители выпускают обновленные варианты к запуску новой модельной линейки, например, всем хорошо известны кулеры AMD Wraith MAX и Prism, которые получили новый дизайн, хотя мало чем отличаются конструктивно от решений, применяемых с процессорами FX и Phenom.
Alder Lake-S долгожданное обновление процессоров Intel с новой архитектурой и новым техпроцессом. Почему бы не обновить стандартные системы охлаждения. Похоже, что компания над этим работает — в Twitter @ayxerious появился снимок трех дизайнерский решений «боксовых» кулеров для процессоров с тепловым пакетом 65 Вт, серия называется Laminar. Впечатляющих изменений конечно же нет, но это младшие кулеры, для флагманов можно ожидать что-то посерьезнее и с большими дизайнерскими изысками. Даже у этих моделей есть подсветка, так что у более производительных решений наверняка будет RGB и тепловые трубки, как у конкурента. Возможно, мы увидим возрождение «башни» времен Intel Extreme Gulftown.
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