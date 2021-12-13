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Tesla Semi заметили на фабрике в Неваде — электротягач впечатляет ускорением и маневренностью
Есть вероятность, что ограниченная партия Tesla Semi для некоторых заказчиков будет произведена в этом году.
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Источник: Flickr, Steve Jurvetson, CC BY 2.0

Пикап Tesla Cybertruck не единственное транспортное средство, производство которого компании пришлось отложить на конец следующего года. Аналогичная участь постигла и электрический тягач Tesla Semi. Об этом Илон Маск (англ. Elon Musk) рассказывал на ежегодном собрании акционеров Tesla в октябре, напоминает ресурс Teslarati. Однако в ноябре генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта (англ. Ramon Laguarta) рассказал CNBC, что компания по-прежнему ожидает поставку грузовиков Tesla Semi в четвертом квартале этого года. Может ли Tesla выпустить ограниченную партию Semi уже сейчас?

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Сойер Мерритт (англ. Sawyer Merritt), интересующийся делами компании, опубликовал на своем YouTube канале видеозапись с площадки вблизи американской фабрики Tesla в штате Невада, Tesla Giga Nevada. На видео электрический тягач Tesla Semi демонстрирует впечатляющее ускорение и маневренность — пользователи в сети сразу обратили внимание на сравнительно малый для данного класса транспортных средств радиус поворота.


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Как сообщает Мерритт в информации под видео, массовое производство Tesla Semi действительно не запланировано до 2023 года, но компания может выпускать тягачи в ограниченном количестве. Также на грузовике не заметили наклеек, которые обычно присутствуют на прототипах. Вполне вероятно, что первые Tesla Semi появятся на дорогах гораздо раньше массового производства.

#технологии #tesla #электромобили
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