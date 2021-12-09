Очередные слухи указывают на обновление мобильной линейки видеокарт AMD, которую могут перевести на 6-нм техпроцесс.

Ранее в сети появились слухи от инсайдера Greymon55 (Twitter @greymon55) о планах компании AMD обновить дискретную графику Radeon RX серии 6000 для ноутбуков, переведя ее на 6-нм техпроцесс TSMC. Один из информаторов ресурса VideoCardz подтвердил грядущее обновление и даже сообщил предполагаемое название будущей линейки, но не уточнил, действительно ли будет совершен переход на новый техпроцесс. В названии новых графических ускорителей будет присутствовать суффикс S — AMD Radeon RX 6000S Mobile Graphics.

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Если обновленная линейка действительно будет использовать 6-нм технологию TSMC, то это позволит улучшить энергоэффективность и повысить тактовые частоты, в отношении производственного процесса новая технология должна повысить процент выхода годных чипов и сократить длительность производственных циклов. Со ссылкой на данные TSMC ресурс VideoCardz отмечает, что 6-нм техпроцесс N6 позволит достичь на 18% большей плотности по сравнению с 7-нм N7. При этом технологии N6 и N7 совместимы, что упрощает переход.

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По предположениям VideoCardz, серия AMD Radeon RX 6000S могла бы дебютировать вместе с первыми моделями мобильных процессоров линейки Ryzen 6000 в начале следующего года.