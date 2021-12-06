В китайских магазинах комплект уже нашли и даже заглянули внутрь.

В Китае были замечены премиальные комплекты MSI с материнской платой MSI MEG Z690 GODLIKE, необслуживаемой AIO-системой MEG Core Liquid S360 и оперативной памятью DDR5 от Kingston. Судя по фотографиям, комплект поставляется в одной большой коробке и для сборки полноценной платформы покупателю нужно просто добавить процессор. Как отмечает VideoCardz, в комплекте также должна присутствовать плата расширения для разъема PCIe 5.0, позволяющая установить NVMe SSD накопитель.

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К сожалению, единственный фронтальный снимок комплекта не раскрывает подробности о характеристиках оперативной памяти. Предполагается, что это набор Kingston FURY Beast объемом 32 ГБ с эффективной частотой 6000 МГц и задержками CL40. Стоимость всего комплекта неизвестна, по предположениям TechPowerUp, только материнская плата может стоить до 1499 долларов США. Материнские платы MSI MEG GODLIKE это уникальные решения для энтузиастов, дорогостоящий имиджевый продукт. Аналогичная модель MSI на базе чипсета Intel Z590 получила рекомендованную стоимость 1019 долларов США без учета налогов, так что предположения ресурса вполне реалистичны.

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Официально плата еще не представлена, но уже успела отметиться в промо-материалах предстоящей выставки CES 2022. Среди особенностей MSI MEG Z690 GODLIKE отмечают 22 фазную подсистему питания и поддержку до 128 ГБ оперативная памяти DDR5. Размеры у платы внушительные, 305×310 мм, форм-фактор E-ATX. Похоже, что это самая большая плата из существующих, в конструкции нашлось место даже сенсорному 3,5 дюймовому дисплею, на который можно вывести различные показания.