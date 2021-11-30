И предлагает его в комплекте с PULSE RX 6600XT 8 ГБ.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

SAPPHIRE Technology представила GearBox 500 Thunderbolt 3 eGFX — это универсальный корпус со всеми компонентами, включая блок питания, которые необходимы для подключения внешней видеокарты, компактное и легкое решение с размерами 300×138×204 мм. В конструкции используются перфорированными панели, что позволяет повысить эффективность охлаждения и обеспечить оптимальные условия эксплуатации графических ускорителей AMD или NVIDIA мощностью до 350 Вт. Для подключения видеокарт используется интерфейс PCIe Gen3x16 в режиме x4.

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Подключение к основному устройству универсального корпуса GearBox 500 eGFX осуществляется через разъем Thunderbolt (USB-C), совместимый с 3 и 4 версией интерфейса и обеспечивающий пропускную способность до 40 Гбит/с. Поддерживается функция Power Delivery Charging для зарядки ноутбука мощностью до 60 Вт. Кроме этого, корпус оснащается портом Gigabit Ethernet, парой USB с возможностью подключения носителей информации или периферии.





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SAPPHIRE предлагает корпус GearBox 500 как отдельно, так и в комплекте с видеокартой AMD Radeon RX 6600 XT 8 ГБ в фирменном исполнении PULSE, которое выделяется системой охлаждения Dual-X с двумя вентиляторами и наличием металлической пластины на обратной стороне печатной платы для лучшего отвода тепла и минимального уровня шума.